Torino-Parma, i biglietti: prezzi speciali per gli over 65

I biglietti per Torino-Parma, Serie A 2019/2020: prezzi e informazioni dei tagliandi della sfida in programma domenica 23 febbraio alle ore 15

Saranno in vendita da giovedì 13 febbraio alle ore 14, i biglietti per Torino-Parma, 25^ giornata di Serie A 2019/2020. Per la sfida che seguirà quella contro il Milan, che sarà la seconda di Moreno Longo sulla panchina di casa, il club granata ha scelto di agevolare i tifosi Over 65 con prezzi speciali in tutti i settori. Basteranno 5 euro per acquistare un tagliando in Curva Maratona o Curva Primavera e 10 euro per uno nei settori Distinti Granata o Tribuna Granata. I biglietti saranno acquistabili sui consueti canali: ricevitorie del circuito Vivaticket, online (seguendo le indicazioni sul sito del Torino) e presso la biglietteria dello stadio.

I biglietti per Torino-Parma: ecco tutti i prezzi

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16, 5 euro per gli Over 65)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16, 5 euro per gli Over 65)

25 euro nei Distinti Granata (15 euro per gli Under 16, 10 euro per gli Over 65)

30 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16, 10 euro per gli Over 65)

80 euro nelle Poltroncine Granata (40 euro per gli Under 16)

200 euro in Tribuna Grande Torino (100 euro per gli Under 16)

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 euro (10 euro per gli Under 16) fino alle 19:00 di sabato 22 febbraio. Per i residenti nella provincia di Parma è vietata la vendita nel settore curva Primavera, ad eccezione dei fidelizzati Cuore Toro.