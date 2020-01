I biglietti per Torino-Sampdoria di sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18: prezzi e informazioni utili. La vendita partirà dalle 10 di venerdì 31 gennaio

Da venerdì 31 gennaio 2020 inizia la vendita dei biglietti per Torino-Sampdoria, gara valevole per la quarta giornata del girone di ritorno della Serie A 2019/2020 in programma per sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18. I biglietti per la partita contro i blucerchiati saranno disponibili come di consueto presso ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, online e presso la Biglietteria Stadio. Per la gara contro la Sampdoria previste scontistiche per gli Under 16 in tutti i settori dello Stadio Olimpico Grande Torino. Saranno inoltre previste le seguenti restrizioni per il settore ospiti: per i residenti nella provincia di Genova divieto di vendita per il settore Curva Primavera (ad esclusione dei fidelizzati Cuore Toro).

Biglietti Torino-Sampdoria 2020: i prezzi

20 euro in Curva Maratona (2 euro per donne e Under 16)

20 euro in Curva Primavera (2 euro per donne e Under 16)

25 euro nei Distinti Granata (5 euro per donne e Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (10 euro per donne e Under 16)

80 euro nelle Poltroncine Granata (20 euro per donne e Under 16)

200 euro in Tribuna Grande Torino (50 euro per donne e Under 16)

E’ inoltre possibile prenotare la propria esperienza Toro Life al prezzo di 220 euro (160 euro per donne e under 16).

Sarà disponibile un numero limitato di posti omaggio in Curva Primavera per i ragazzi che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età, purché ogni Under 14 sia accompagnato da un adulto con biglietto intero. La promozione è attiva tramite web e non sarà attiva il giorno stesso della partita.

I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 euro (10 euro per donne e Under 16) fino alle 19:00 di venerdì 7 febbraio. In questo settore la vendita è libera, pertanto non è necessaria la fidelity card per l’acquisto.