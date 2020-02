Lecce-Torino in numeri in vista della sfida tra giallorossi e granata di oggi: gli uomini di Liverani cercano la prima vittoria casalinga

Si avvicina la sfida di campionato per il Torino di Walter Mazzarri che sarà di scena in quel di Lecce contro la squadra di Liverani, ancora in cerca della vittoria tra le mura amiche del Via del Mare: 10 partite giocate in casa 0 vittorie complessive trovate per la neopromossa Lecce. Soltanto 5 pareggi e 5 ko: un bottino misero per una formazione che è in cerca di salvezza e deve fare i conti con avversarie agguerrite quali Genoa, SPAL e Brescia; mentre il gruppo sopra ai giallorossi in classifica si sta pian piano allontanando: sono già 4 i punti di distacco con la quintultima, la Sampdoria.

Lecce, le grandi steccano al Via del Mare

Il Lecce in casa non ha ancora trovato la prima vittoria della stagione in Serie A, ma può dire di aver fermato le due “corazzate” che si stanno sfidando (insieme alla Lazio) per la vittoria finale del campionato: Inter e Juventus. Le prime due squadre della Serie A infatti hanno trovato solo un pari – entrambe per 1-1 – al Via del Mare; le altre squadre fermate sono state: Sassuolo, Cagliari e Genoa. Il Lecce in casa subisce poco: solo 18 gol incassati con una media di 0.86 gol subiti a partita. Ma l’attacco stecca, solo 11 reti messe a segno (1 in meno di quelle segnate in trasferta). Il Lecce sta vivendo un momento di crisi di risultati: non vince ormai dal 30 novembre 2019, 1-0 in casa della Fiorentina con gol di La Mantia.

Lecce: 15 gol subiti nelle ultime 7 partite, 14 per il Toro

La difesa del Lecce traballa, costantemente, da ormai sette partite di campionato dove ha collezionato un passivo di 15 reti. Inoltre dopo la vittoria di Firenze i giallorossi hanno ottenuto solo 2 pareggi e 5 ko e nel 2020 in casa è anche peggio: 3 sconfitte ed un pareggio. Il Torino era partito bene con la vittoria per 2-0 in casa della Roma e per 1-0 al Grande Torino contro il Bologna; ma la sconfitta di Reggio Emilia e la debacle clamorosa contro l’Atalanta hanno azzerato morale e condizione dei granata che inoltre, con i 7 gol incassati dai bergamaschi, collezionano 14 reti subite nelle ultime 7 giornate: una in meno rispetto ai prossimi avversari del Lecce.