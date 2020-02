Via Laxalt: è Singo il cambio "adattato" sulla fascia - Toro.it

Dopo il calciomercato, Singo si ritrova alternativa sulle fasce per il Torino: con l’addio di Laxalt a Lecce sarà il primo sostituto per Mazzarri

Rischi, innanzitutto. Poi (forse) opportunità. La rosa corta pretesa da Mazzarri e avallata da Cairo e Bava sul mercato porta con sé queste due chiavi di lettura: da un lato ci sono i pericoli derivanti dai pochi ricambi disponibili, specie in situazioni di emergenza (per Lecce sono partiti appena diciotto calciatori, di cui tre portieri), dall’altro le opportunità che i ragazzi ex Primavera potrebbero avere in prima squadra. Ma solo se effettivamente si decidesse di dargliela, un’occasione. Proverà a prendersela Wilfried Singo, che al “Via del Mare” sarà la prima e unica alternativa ai due esterni di fascia attualmente a disposizione, Aina e De Silvestri. Lui, che in prima squadra ha giocato fin qui solo da centrale e in Primavera si è destreggiato nel ruolo di esterno in un 3-5-2 solo nella prima parte di questa stagione.

Laxalt addio: così Singo si ritrova quarta alternativa

Ieri i granata hanno accontentato il Milan, risolvendo in anticipo il prestito di Laxalt. E non sono riusciti a chiudere per Maxime Busi, terzino del Charleroi classe 1999.

Così il diciannovenne ivoriano scala le gerarchie (in attesa del rientro di Ansaldi), ma occorrerà vedere fino a che punto. Al suo coetaneo Vincenzo Millico – ora anche lui, con Edera, prima alternativa ai tre attaccanti – Mazzarri mai ha dato un’occasione dal primo minuto. Ora, forse, vi sarà costretto dalla rosa corta: opportunità, oltre che rischio.