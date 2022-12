A partire da domani saranno in vendita i biglietti per la prima gara ufficiale del nuovo anno, contro l’Hellas Verona

Il Torino Football Club ha comunicato che a partire dalle ore 10 di domani, mercoledì 14 dicembre, saranno in vendita i biglietti per assistere alla gara Torino-Hellas Verona di mercoledi 4 gennaio alle ore 14:30, valida per la 16^ giornata di Serie A.

I canali di vendita

– Online sul sito torinofc.vivaticket.it

– Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (dal lunedì al venerdì orari 10-13 e 14-18)

– Punti vendita abilitati Vivaticket

Prezzi dei settori

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16 – 5 euro per gli Under 12) 20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16 – 5 euro per gli Under 12) 25 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16 – 10 euro per gli Under 12) 30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16 – 10 euro per gli Under 12) 70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16 – 10 euro per gli Under 12) 190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16) Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni