Nella riunione di ieri sulle seconde squadre, oltre al Torino si sono dimostrate interessate anche altre tre squadre

Nella giornata di ieri si è svolta la riunione della Commisione riforme della Lega Serie A, e uno dei temi toccati è stato quello dele seconde squadre. Al momento in Italia solo la Juventus ha una seconda squadra, la Juventus Next Gen (ex Under 23), che gioca ad Alessandria e milita nel girone A di Serie C. Ci sono ovviamente dei costi dietro, ma una seconda squadra è fondamentale per fare crescere i giovani. In questo modo i giocatori potrebbero crescere in casa, senza cercare di mandarli in prestito, in un campionato professionistico e competitivo. Sono tantissimi i vantaggi di una seconda squadra, anche a livello di immagine, e al momento anche Torino (dopo le parole di Cairo a riguardo), Sassuolo, Roma e Fiorentina sono interessate.

I vari problemi

Oltre ai costi, ci sono anche i problemi logistici. Il Torino aspetta un piano vero e proprio, anche considerando il fatto che lo scorso anno la Primavera giocava a Biella e quest’anno a Vercelli. La Roma invece ha a disposizione il “Tre Fontane”, che con 4000 posti e due ingressi indipendenti è adatto alla Serie C, ma ritiene troppo alta la cifra d’entrata nel campoionato di 1 milione e 200 mila euro. Sassuolo e Fiorentina anche hanno dimostrato interesse, ma Carnevali e Angeloni la pensano alla stessa maniera, considerando i costi proibitivi. Infatti oltre ai giovani, la seconda squadra deve anche essere rinforzata con dei giocatori di categoria e di esperienza, per evitare figuracce in campionato. Il costo totale si aggira tra i 6 e i 7 milioni, e sono proprio i costi il principale motivo per cui tutti hanno paura di fare questo passo, che sarebbe però fondamentale a livello di crescita.