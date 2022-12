A partire da domani saranno in vendita i biglietti per assistere all’amichevole tra Torino e Cremonese: tre i settori aperti

Il Torino Football Club ha comunicato che a partire dalle ore 10 di domani, mercoledì 14 dicembre, saranno in vendita i biglietti per assistere all’amichevole Torino-Cremonese del 23 dicembre alle ore 14:30.

CANALI DI VENDITA:

– Online sul sito torinofc.vivaticket.it – Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (dal lunedì al venerdì, orari 10-13 e 14-18) – Punti vendita abilitati Vivaticket

PREZZI:

Curva Maratona: 5 euro (Prezzo unico) Tribuna Granata: 10 euro (5 euro per gli Under 16) Poltroncine Granata: 20 euro (10 euro per gli Under 16)