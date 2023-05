Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti della partita Hellas Verona-Torino, in programma domenica 14 maggio alle ore 12:30

Partita delicata quella di domenica 14 maggio alle ore 12:30. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi si affrontano Hellas Verona e Torino. I biglietti per il settore ospiti, riservato ai tifosi granata, sono in vendita sul sito Vivaticket al costo di 22 euro. La squadra veneta si gioca la salvezza in questo finale di campionato: promozioni speciali e si prevede uno stadio pieno.