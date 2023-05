Durante la conferenza stampa pre Torino-Monza, il tecnico croato ha fatto un discorso molto interessante sugli infortuni

Nel calcio spesso e volentieri ci sono infortuni, che puntalmente arrivano nel momento sbagliato, quando meno te lo aspetti. Non è solo una questione di sfortuna, ma anche di tenuta fisica e di livello atletico. Durante la conferenza stampa prima di Torino-Monza, il tecnico del Torino Ivan Juric si è dimostrato molto interessato all’argomento, imbastendo un discorso molto interessante e pieno di spunti. Secondo il mister, nel calcio ci sono pochi allenamenti personalizzati. I giocatori troppo spesso si allenano insieme, come un gruppo tutto uguale e questo può portare a infortuni di vario tipo. Nel calcio in generale il livello atletico è basso, rispetto ad altri sport, dove l’atleta viene curato maggiormente dal punto di vista individuale. Queste le sue parole: “Si parla sempre di allenamenti intensi, io penso che questo concetto abbia bloccato tantissimi ragazzi in Italia, in altri sport si lavora il triplo che nel calcio“.

Il caso Rodriguez

Ricardo Rodriguez, per esempio, per mantenere un livello alto ha bisogno tutti i giorni di 3 ore di fisioterapia. Ogni giocatore ha un motore diverso da quello degli altri, anche se poi ci sono ovviamente gli infortuni a sorpresa. “Qua in Italia siamo a livelli bassi rispetto ad altri campionati, per quanto riguarda la scienza sugli allenamenti”. L’allenatore ha poi ammesso che con Mantova, Crotone e Verona lavorava molto di più che con il Torino: il volume di lavoro era del 50% più alto. La strada da seguire è tracciata, ma si è ancora ben distanti da tutto ciò. Per ora la certezza è una, Ivan Juric è appassionato di questa tematica: “Quella degli infortuni è una tematica che mi ossessiona, mi piace anche analizzarli“.