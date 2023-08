Milan-Torino è anche Ivan Juric contro Stefano Pioli: il bilancio tra i due allenatori tra Serie A e Coppa Italia è equilibrato

Dopo lo 0-0 contro il Cagliari nella prima giornata di campionato, il Torino nella seconda giornata affronterà il Milan a San Siro. Milan-Torino è anche Stefano Pioli contro Ivan Juric. I due allenatori, tra Serie A e Coppa Italia, si sono affrontati ben 10 volte. Il bilancio per il tecnico croato è il seguente: 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Un bilancio equilibrato tra i due: Juric ha affrontato Pioli alla guida di Genoa, Verona e Torino mentre Pioli ha affrontato Juric alla guida di Inter e Milan.

Stagione 2022/2023: due su tre per Juric

Nella scorsa stagione, Juric ha battuto Pioli due volte su tre. In campionato per 2-1 in casa (gol di Djidji, Miranchuk e Messias) e in Coppa Italia per 0-1 in trasferta (gol di Adopo in una notte magica). L’ultimo precedente però, datato 10 febbraio 2023, ha visto il Milan vincere in casa in campionato per 1-0 grazie alla rete di Giroud.

Stagione 2016/2017: il Genoa batte l’Inter

Nella stagione 2016/2017, il Genoa di Juric ha battuto l’Inter di Pioli. La partita si è giocata il 7 maggio 2017 e il Genoa ha vinto per 1-0 in casa, grazie al gol di Pandev al minuto numero 70. I rossoblù terminarono poi il campionato al 16^ posto, mentre i nerazzurri al 7^ posto.