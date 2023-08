I precedenti di Serie A tra Milan e Torino che si sono disputati a San Siro: i granata non vincono dal lontano 1985

Il Torino si prepara ad affrontare la difficile trasferta contro il Milan, in programma a San Siro sabato 26 agosto alle ore 20:45. Gli uomini di Juric sono chiamati a una reazione dopo il pareggio a reti bianche nella gara inaugurale della nuova stagione, contro il Cagliari di Claudio Ranieri. I precedenti, però, non sorridono affatto ai granata: a Milano si sono giocate 77 gare, con un bilancio di 46 vittorie rossonere e 11 per il Torino. 20 invece i pareggi tra le due squadre.

L’ultima vittoria, il 24 marzo 1985

Quella del 24 marzo 1985 fu l’ultima vittoria granata a San Siro in Serie A. A decidere la gara fu la rete di Walter Schachner, sotto la guida tecnica di Luigi Radice. Da quel momento in poi una lunga serie di sconfitte e pareggi. L’ultimo il 9 dicembre 2018, tra il Torino di Mazzarri e il Milan di Gattuso, nella gara terminata 0-0.

Il 6-0 della stagione 2002/2003

Una pesante sconfitta è arrivata nella stagione 2002/2003. Il Torino venne steso da una tripletta di Pippo Inzaghi, dai gol di Pirlo e Serginho e dall’autogol di Fattori.

La vittoria con più reti del 1941/1942

In quella lontanissima stagione di più di 80 anni fa il Torino centrò la vittoria in una gara da record per numero di reti segnate nei 90 minuti. Il match finì 2-5 per i granata, grazie alla tripletta di menti e alle marcature di Petron e Ossola. Inutili ai fini del risultato i gol di Meazza e Cappello per i rossoneri.