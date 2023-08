Così Juric ha spiegato cosa pensa delle cessioni all’apparenza ‘dolorose’ dei giocatori più richiesti

Poche ore a Milan-Torino, una sfida più che importante per i granata. Alla vigilia della sfida, come di consueto, Ivan Juric si è presentato in conferenza stampa per analizzare il match ma si è anche spostato su temi che vanno oltre la partita. In particolare, il tecnico croato si è soffermato sul capitolo cessioni, parlando innanzitutto della difficile situazione che avvolge Schuurs: “Le voci di mercato lo disturbano“, ha dichiarato l’allenatore, che ha poi fatto un punto della situazione sul tema delle partenze. A differenza di quanto si pensasse, l’ex Verona non è sembrato totalmente contro la vendita dei big della squadra, soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Interessante il passaggio proprio sul Milan e la cessione di Tonali, che ha permesso ai rossoneri di reinvestire il capitale sul mercato in entrata e rinforzare di gran lunga la rosa.

Vendere per rinforzarsi

Questo è proprio quello che Juric chiederebbe di fare alla società in caso di partenza di un super titolare quale potrebbe essere proprio Schuurs, ovvero il nome più chiacchierato in questo momento. La cosa migliore, ovviamente, sarebbe quella di scatenare un’asta di mercato vendendo l’eventuale partente al miglior offerente, in modo da poter ottenere una cifra massima. È inutile, inoltre, mantenere in squadra giocatori scontenti o che non giocherebbero, in quanto il loro valore diminuirebbe e recherebbe un danno al club. Dopodiché, piuttosto che risparmiare i soldi o investirli semplicemente su un suolo ruolo, si potrebbero perfezionare i tasselli mancanti all’interno delle gerarchie del tecnico. Certo è che, come detto da lui stesso, se questa cosa dovesse avvenire negli ultimi giorni della sessione sarebbe un problema per il club, che difficilmente troverebbe dei sostituti adatti. Fiducia a Vagnati, però, che si proietta nell’ultima settimana di trattative con un obiettivo ben preciso: garantire all’allenatore una rosa completa e competitiva. D’altronde, come dichiarato dal tecnico, in questo momento l’unico grosso cambiamento all’interno della rosa è rappresentato dall’arrivo di Bellanova e dalla partenza di Singo.