Contro l’Inter il terzino granata ritroverà la sua ex squadra e dovrà confrontarsi con uno dei giocatori più in forma dell’ultimo periodo

Dopo essere arrivato nella sessione di mercato invernale, Cristiano Biraghi si è subito inserito nella sua nuova squadra ed è riuscito a trasmettere sicurezza e stabilità al reparto difensivo del Torino. Con la sua esperienza e le sue qualità tecnico-tattiche, Vanoli ha finalmente trovato l’esterno difensivo che gli serviva per poter rinforzare la propria squadra, potendo anche contare sulla sua abilità dai calci piazzati. Tra i diversi compiti che Vanoli gli affiderà in prossimità della partita, l’ex fiorentina avrà l’incarico di arginare le cavalcate offensive dell’olandese Denzel Dumfries che nell’ultimo periodo sono risultate decisive per conquistare la finale di Champions League nelle semifinali contro il Barcellona, in cui ha realizzato 2 gol e 3 assist.

La sua stagione all’Inter

Biraghi domenica scenderà in campo contro la sua ex squadra, con cui ha disputato 26 partite mettendo a referto ben 2 gol e 6 assist nella stagione 2019/2020, prima del suo definitivo trasferimento alla Fiorentina. In quella stessa annata, l’attuale terzino del Torino ha condiviso la sua esperienza stagionale all’Inter con un altro ex dell’incontro, l’esterno di centrocampo Lazaro, che in quello stesso anno ha vestito la maglia nerazzurra collezionando però solo 6 presenze e 1 assist.

Un insostituibile di Vanoli

Dal suo arrivo Biraghi ha subito scalato le gerarchie della squadra, nonostante sia uno dei nuovi della rosa, nelle 12 partite in cui ha partecipato, solamente in 4 occasioni è stato sostituito dall’allenatore, facendo perdere di conseguenza minutaggio a Borna Sosa, che nell’ultimo periodo è stato anche limitato da un problema alla caviglia. Nonostante il recente periodo altalenante sul piano dei risultati, Biraghi anche nelle partite più difficili si è distinto con buone prestazioni che gli hanno permesso di mantenere la condizione di fiducia, potendo così sostenere e aiutare i compagni direttamente dal campo. Contro l’Inter cercherà di fornire la sua miglior prestazione per dare un dispiacere alla sua ex squadra ed andare a caccia del primo bonus stagionale con la maglia granata.