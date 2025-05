L’incontro di domenica contro la squadra di Inzaghi permetterà al fantasista croato di raggiungere la 100 presenza in granata

Dopo una breve esperienza all’Everton nel 2017, Vlasic si è affermato nella Premier League giocando con il West Ham nella stagione 2021/2022, e vestendo la maglia degli “Hammers” il croato ha attirato su di se l’interessa del Torino, che ha deciso di acquistarlo nel 2022. Il fantasista di Vanoli, al termine della terza stagione in granata, è pronto per arrivare a quota 100 presenze con il Torino, traguardo che raggiungerà scendendo in campo domenica 11 maggio all’Olimpico contro l’Inter, per la sfida che sarà valida per la 36a giornata di campionato.

Al momento, considerando i giocatori in rosa, Vlasic occupa il quinto posto nella classifica dei granata con più presenze. Davanti a lui ci sono Milinkovic-Savic, Sanabria, Linetty (sul podio) mentre al quarto posto Ricci con 110 presenze.

Il bilancio della sua esperienza al Torino

In tre anni al Torino, Vlasic si è sempre distinto come uno dei giocatori più tecnici della rosa granata, le sue giocate palla al piede e la sua abilità nel sfruttare i calci piazzati hanno spesso portato il croato ad incrementare i suoi numeri realizzativi. Il bilancio di queste 3 stagioni contano un totale di 13 gol e 12 assist realizzati, numeri che testimoniano il suo ottimo rendimento. Nonostante negli ultimi anni sia stato qualche volta bloccato per qualche leggero infortunio, Vlasic può essere considerato lo “zoccolo duro” della squadra, dal momento che nonostante i diversi cambi di allenatore negli ultimi anni, il centrocampista classe 1997′ è sempre stato un punto cardine della formazione del Torino nelle ultime stagioni.

Verso la migliore stagione in granata

Con 3 partite a disposizione, Vlasic nelle ultime giornate tenterà di arricchire il suo bottino stagionale di gol e assist realizzati cercando di registrare la sua migliore stagione in granata. Con 5 gol e 4 assist, al croato mancano solo due passaggi decisivi per arrivare al gol per eguagliare la sua prima e più prolifica annata al Torino, e in queste ultime giornate di campionato farà il possibile per risultare ancora una volta decisivo per la squadra.