Un gol all’Udinese e 45′ contro il Venezia: ora l’esterno va a caccia di una possibilità da titolare che manca dal 1 febbraio

Il finale di stagione è il periodo in cui una squadra raccoglie i frutti del lavoro svolto nel corso dell’anno, tuttavia le squadre che non dispongono di una particolare profondità della rosa potrebbero risentire delle fatiche e degli sforzi fatti durante il campionato e rischiare di non veder concretizzati i buoni traguardi per cui si è lottato nel corso della stagione. Il Torino in questo ultimo periodo si sta allineando con questo difficile epilogo, tuttavia i granata faranno di tutto per dare il più possibile alla squadra in queste ultime giornate. Dopo le prestazioni non brillanti di Walukiewicz nelle ultime uscite, e con la botta in testa ricevuta da Pedersen che non gli hanno permesso di essere al massimo della forma negli ultimi giorni, Dembelé potrebbe avere la seconda chance stagionale di partire come titolare. La prima non è stata memorabile.

Una possibilità per rilanciarsi

Per il francese sarà una seconda possibilità per rimpiazzare il ricordo del primo esordio da titolare da dimenticare contro la Fiorentina, in cui ha ricevuto un provvedimento disciplinare dopo appena 33 minuti di gioco che l’ha obbligato a lasciare il campo. Dopo quell’ultima apparizione dal primo minuto Dembelé nelle ultime uscite ha partecipato solamente a 3 incontri partendo sempre dalla panchina, tuttavia nell’ultimo periodo è riuscito ha fornire buone prestazioni realizzando anche il primo gol stagionale contro l’Udinese.

Il rapporto con Vanoli

Per Dembelé questa è la seconda stagione fuori dal settore della primavera, ed entrambe queste avventure sono state accompagnate da una figura determinante per il giocatore. Il tecnico Paolo Vanoli ha voluto avere il giovane francese nella propria rosa già dalla scorsa stagione, quando era seduto sulla panchina del Venezia, periodo in cui ha notato tutte le potenzialità del giocatore classe 2004′. Ora al Torino l’ex tecnico del Venezia si è più volte espresso sulla fiducia che nutre per il futuro di questo giocatore, che è riuscito a concretizzare la chance conferita da Vanoli nella sfida in casa contro l’Udinese mettendo a referto una rete, con cui ha permesso al Torino di ipotecare il risultato.