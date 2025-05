La squadra granata rischia di dover contare un’altra stagione senza nessuna rete da un calcio di punizione dal 2017: sarebbe l’ottava

Nonostante negli ultimi anni il Torino abbia avuto tra le file della propria rosa diversi calciatori dotati di una discreta tecnica e sensibilità con il pallone, la squadra di Vanoli rischia di dover continuare il grande periodo di digiuno di gol da calcio di punizione che dura ormai da più di 7 anni. L’ultima vera rete su punizione risale al 21 maggio del 2017, durante la partita in trasferta contro il Genoa, terminata sul risultato di 2-1 in favore dei liguri, quando Ljajic riuscì a trovare la rete con il calcio piazzato, che però non permise al Torino di uscire dallo stadio Luigi Ferraris acciuffando almeno il pareggio.

Verdi, una (non) punizione

Sebbene il ricordo che i tifosi granata hanno di una realizzazione diretta in rete da calcio di punizione risalga alla prodezza di Ljajic di 7 anni fa, qualche anno più tardi, nella sfida valida per la 13a giornata della stagione 2020/2021 l’ex granata Simone Verdi si era reso protagonista con una rete nata da un suo calcio di punizione. Il tentativo del giocatore del Torino voleva essere un cross indirizzato ai compagni in mezzo all’area di rigore avversaria, tuttavia la palla arrivò all’estremo difensore del Bologna che dopo averla intercettata la fece carambolare nella propria porta, tuttavia la Lega assegnò la rete al centrocampista del Torino senza dare l’autogol al portiere.

Le ultime annate del Torino

Dal 2017 ad oggi il Torino ha vissuto diverse annate caratterizzate dall’impronta che i relativi allenatori hanno tentato di dare alla squadra granata. Tra i tecnici che hanno almeno portato a termine una stagione alla guida della squadra ricordiamo Mazzarri, Juric e presto si aggiungerà anche Paolo Vanoli. Tuttavia in questi tre ultimi periodi del Torino, i granata non sono mai riusciti a trovare la rete da calcio di punizione dall’ultima realizzata da Ljajic. Questo dato appare ancora più significativo realizzando che questi allenatori hanno sempre potuto contare su diversi specialisti incaricati per battere i calci piazzati.

I numerosi interpreti rimasti a secco

Sotto la guida di Mazzarri il Torino ha potuto avvalersi dell’acquisto più costoso della storia della società, il centrocampista Simone Verdi, che era arrivato nel capoluogo piemontese con l’aura di essere un eccellente candidato per i calci da fermo, anche se nelle sue stagioni ha trovato solamente una volta la rete in modo fortunoso. Juric invece nelle sue 3 stagioni ha potuto avvalersi delle capacità balistiche di giocatori come Pjaca, Vlasic e Miranchuk che però negli anni successivi non hanno trovato più fortuna. Infine la squadra di Vanoli, nella sua prima stagione in granata sta continuando questa particolare tradizione nonostante possa contare su un giocatore abile come Biraghi che ha ancora a disposizione 3 giornate per tentare di invertire il digiuno del Torino.