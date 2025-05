Cinque giocatori e un allenatore legati a entrambe le maglie: nel presente c’è una partita, nel passato pagine comuni

Torino-Inter non è soltanto una sfida tra due squadre dalle ambizioni opposte, ma anche un confronto ricco di intrecci, incroci e volti noti. Saranno diversi, infatti, i protagonisti del match ad aver vestito – in passato o recentemente – l’altra maglia. Una rete di ex che lega strettamente i destini granata e nerazzurri, e che rende la partita dell’Olimpico Grande Torino ancora più densa di significati.

Uno degli ex più attesi è Matteo Darmian, che al Toro ha vissuto probabilmente la fase più importante della sua carriera in Italia. Tra il 2011 e il 2015 è diventato un punto fermo della difesa granata sotto la guida di Ventura, guadagnandosi la Nazionale e il passaggio al Manchester United. Oggi, con l’Inter, è un jolly preziosissimo per Inzaghi, capace di adattarsi a più ruoli. A Torino, Darmian ha lasciato ottimi ricordi: la sua dedizione e serietà sono ancora ben impresse nella memoria dei tifosi.

Ecco gli ex: da Milano a Torino

Al contrario, Valentino Lazaro è stato un ex di passaggio a Milano. Arrivato all’Inter con grandi aspettative, non ha mai trovato spazio e continuità. Proprio nel Torino ha trovato un ambiente più adatto alle sue caratteristiche, e oggi è un giocatore fondamentale nel ventaglio tattico granata.

Yann Karamoh, invece, è forse il nome più simbolico dei “se” e dei “ma” mai sbocciati. Arrivato in Serie A con l’etichetta di talento cristallino, all’Inter ha mostrato qualche lampo senza mai imporsi. Anche con la maglia granata, il suo rendimento è stato disomogeneo, ma il francese resta un jolly offensivo che può rendersi utile a partita in corso.

Da Biraghi a Vanoli: quando il passato si ritrova in campo

A completare la lista c’è Cristiano Biraghi, prodotto del settore giovanile nerazzurro. Oggi in granata, il terzino è uno degli ex indiretti di questa sfida, che ha toccato entrambe le realtà ma è esploso altrove. Tra gli ex c’è anche Cesare Casadei, anche lui nella Primavera dell’Inter. Per lui sarà una gara speciale, la prima da avversario per i nerazzurri. Ultimo, ma non per importanza, Paolo Vanoli, oggi alla guida del Torino, che proprio con l’Inter ha vinto uno scudetto nello staff di Antonio Conte: ora sogna di scrivere una nuova pagina da protagonista, stavolta in granata.