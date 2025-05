Allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena l’ottantunesimo confronto tra Toro e Inter. Ecco numeri e curiosità sulla partita

Torino-Inter è una sfida ricca di storia. Domenica 11 maggio, i granata e i nerazzurri si affronteranno per l’ottantunesima volta sul prato dello stadio Olimpico Grande Torino. I numeri sorridono all’Inter, ma la formazione milanese non domina. I nerazzurri hanno vinto 31 delle 80 disputate a Torino in Serie A. I granata hanno trovato il successo in 25 occasioni, mentre i pareggi sono stati 24.

Anche il numero di gol sfiora la parità. Il Toro ha segnato 102 reti, l’Inter 105. Il capocannoniere della sfida è Paolo Pulici, con 8 realizzazioni. Per l’Inter, a colpire più volte il Toro ci ha pensato Roberto Boninsegna con 5 gol. Nella speciale classifica compaiono due leggende delle squadre: Valentino Mazzola e Giacinto Facchetti. Il capitano del Grande Torino ha segnato 4 gol, tanti quanti la bandiera nerazzurra. In casa, il Toro non vince da 5 confronti. Nelle passate sfide, l’Inter ha ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio. L’ultimo successo granata risale al 27 gennaio 2019, quando Armando Izzo ha regalato 3 punti prestigiosi al Torino.

Lo scorso confronto tra Torino e Inter

Nell’ultima sfida tra Toro e Inter allo stadio Olimpico Grande Torino hanno vinto gli ospiti. Il 21 ottobre 2023, i nerazzurri si sono imposti a casa dei granata con un netto 3-0. Le reti di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu hanno piegato il Torino di Ivan Juric. Un’altra nota dolente della serata fu la lesione del legamento crociato di Perr Schuurs. In generale, nelle ultime 2 sfide su 3 tra Toro e Inter i granata hanno perso due elementi fondamentali della squadra come Schuurs e Zapata, entrambi per la rottura del legamento crociato.

L’ultima larga vittoria granata

L’ultimo dominio casalingo del Toro contro l’Inter risale al 25 marzo 1973. All’epoca, i granata vinsero per 4-0. Un successo netto, arrivato grazie a due doppiette. Ad aprire le marcature e raddoppiare il vantaggio ci pensò Claudio Sala. Gli altri due gol furono segnati da Paolo Pulici. L’Inter era una squadra di qualità, formata da leggende come Facchetti, Sandro Mazzola, Oriali e Boninsegna. I nerazzurri chiusero il campionato al quinto posto, davanti al Torino. I granata si tolsero comunque la soddisfazione di surclassare la squadra all’epoca allenata da Giovanni Invernizzi.

L’ultimo successo del Grande Torino in casa

Una delle vittorie casalinghe più larghe della storia granata contro l’Inter arrivò il 12 dicembre 1948. All’epoca, il Grande Torino batté i nerazzurri 4-2 al Filadelfia. Le reti di capitan Mazzola, Ossola e la doppietta di Menti regalarono il successo alla squadra granata. La partita del dicembre del ’48 fu l’ultima vittoria casalinga del Grande Torino contro l’Inter.