Il laterale granata svela la sua routine nel giorno della partita: tra musica, relax, amici e una carica speciale firmata Maratona

Valentino Lazaro è stato protagonista di un’intervista per GTT Bus Talk, rubrica che racconta la quotidianità e i rituali dei giocatori granata. Con tono disteso e genuino, l’austriaco ha svelato la sua routine nel prepartita, tra musica, compagni di squadra e tanto relax.

“Secondo me non faccio niente di speciale”, ha esordito l’esterno granata. Ma in realtà qualche rituale ce l’ha eccome. “Ascolto tanta musica, in particolare hip hop, jazz e R&B. Nello spogliatoio sono io il dj, prima di ogni partita mettiamo sempre un po’ di Eye of the Tiger per caricarci”.

“Non sento agitazione, sono molto tranquillo”

La musica è solo una parte del clima che si respira tra i giocatori nelle ore che precedono una sfida. “Spesso siamo in tre o quattro in camera, parliamo della partita. Ci ritroviamo quasi sempre nella camera di Tameze: io, lui, Vanja e Adams. Ultimamente giochiamo molto ad Among Us”. Un gruppo affiatato, dunque, ma con momenti anche più intimi. “Siamo quasi tutti con le cuffiette. Non sento agitazione, io sono molto tranquillo. Solo appena arriviamo davanti allo stadio sento un po’ di tensione”.

“Cerco di dormire il più possibile”

Nel corso della mattinata del match, la squadra svolge una “team activity”, anche se Lazaro confessa di preferire il relax: “Io non faccio mai niente. A volte riesco a rimanere in camera, a volte no. Dopo pranzo torno sempre in stanza, cerco di dormire ogni minuto possibile”. Conclude poi, con un pensiero per i tifosi: “Sentire il loro calore fuori dallo stadio è una sensazione bellissima. Ti fa sentire davvero parte di qualcosa di speciale”.