Premiato dall’Associazione Ex Calciatori Granata, il difensore cileno si è distinto in una stagione da protagonista

Guillermo Maripan è il vincitore del Pallone Granata 2025, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Associazione Ex Calciatori Granata al miglior giocatore del Torino nella stagione in corso. Una scelta che premia non solo il rendimento costante del difensore cileno, ma anche la sua capacità di imporsi come guida silenziosa e affidabile all’interno dello spogliatoio granata.

Arrivato a Torino nell’estate 2024 dopo sei stagioni al Monaco, Maripan ha saputo ritagliarsi fin da subito un ruolo da protagonista nel reparto arretrato. In campionato ha collezionato 26 presenze, siglando anche un gol prezioso nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Prestazioni solide, letture difensive da veterano e uno spirito da leader hanno convinto la giuria composta esclusivamente da ex-calciatori del Toro, tra cui Luciano Castellini, Claudio Sala, Serino Rampanti, Bobo Vieri, Antonio Comi e Silvano Benedetti.

“Maripan incarna lo spirito granata”

“È un giocatore di grande personalità – hanno spiegato Claudio Sala e Serino Rampanti – che ha saputo incarnare i valori umani e lo spirito sportivo del Toro. Il premio lo merita per ciò che ha dato in campo e fuori”. E se è vero che il Pallone Granata vuole rappresentare un simbolo di appartenenza e passione, il difensore cileno ha dimostrato di essere perfettamente in sintonia con l’anima della squadra.

Il Trofeo Cozzolino

La stessa giuria ha inoltre assegnato il Trofeo avv. Sergio Cozzolino, dedicato al miglior giocatore della Primavera, al giovane difensore irlandese Senan Michael Mullen. Classe 2005, è arrivato dal Dundalk nel febbraio 2024 ed è diventato rapidamente un pilastro della retroguardia granata, distinguendosi anche con la Nazionale U18 del suo paese. Con questa terza edizione, il Pallone Granata conferma il proprio valore simbolico, celebrando non solo il talento, ma anche l’identità e l’attaccamento alla maglia, in perfetto stile Toro.

Nel 2023, nella prima edizione, è stato assegnato ad Alessandro Buongiorno. La seconda edizione del Pallone Granata, per il campionato 2023-2024 è stata assegnata a Duvan Zapata, che in quel campionato è risultato il miglior marcatore della squadra granata. Alessandro Dellavalle e Aaron Ciammaglichella per quanto riguarda invece la Primavera.