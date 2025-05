In campo forze dell’ordine, giornalisti e la squadra di giovani guariti dal tumore per sostenere il progetto riabilitativo di UGI

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con “GiochiAMO per UGI”, torneo di calcio a 7 che unisce sport e solidarietà. La seconda edizione si svolgerà venerdì 9 maggio 2025 a partire dalle ore 18, presso il campo Lingotto del GSD KL Pertusa di Torino (in via Genova 161). Un evento che promette spettacolo, ma soprattutto un grande messaggio di speranza e impegno sociale.

Saranno sei le squadre protagoniste della serata: 100% UGI Torino FC, Polizia locale di Torino, Carabinieri Torino, INPS Piemonte, Vigili del Fuoco e la News Team, composta da giornalisti. Ogni formazione scenderà in campo con l’obiettivo comune di sostenere un importante progetto benefico, promosso da UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

Torna il torneo della speranza

Cuore pulsante dell’iniziativa è proprio la 100% UGI Torino FC, la prima squadra di calcio in Italia composta esclusivamente da adolescenti guariti da tumori pediatrici, seguiti presso il reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, diretto dalla professoressa Franca Fagioli. Un progetto sostenuto anche dal Torino FC, che affianca la squadra e ne condivide lo spirito.

Sport, cuore e solidarietà in campo

L’ingresso all’evento sarà possibile con un’offerta minima di 5 euro, ma sarà anche possibile contribuire attraverso una donazione tramite bonifico bancario. I fondi raccolti andranno a sostenere il progetto di riabilitazione multidisciplinare che UGI promuove all’interno della palestra dell’ospedale Regina Margherita e nella struttura dedicata UGICARE. Dopo il successo della prima edizione, il torneo benefico torna con la stessa energia e voglia di fare del bene. Perché il calcio, quando è giocato con il cuore, può davvero cambiare le cose.