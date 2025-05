Casadei e Assllani cercano la loro affermazione nel calcio. Giovani e talentuosi, i due centrocampisti si sfideranno in Toro-Inter

La sfida tra Torino e Inter varrà ben più di 3 punti. Domenica 11 maggio, i granata ospiteranno i nerazzurri con l’obiettivo di fermare la corazzata di Simone Inzaghi. L’Inter è reduce dall’approdo in finale di Champions League e l’entusiasmo potrebbe distrarre la formazione lombarda. Il Toro ci spera. Un successo granata permetterebbe ai ragazzi di Vanoli di chiudere in maniera positiva il campionato, con 3 giornate da onorare fino alla fine della Serie A.

L’Inter si presenterà a Torino con le seconde linee. I nerazzurri non potranno contare su Lautaro Martinez, Pavard e Mkhitaryan. Al loro posto scenderanno in campo tanti giocatori che, finora, non hanno ottenuto un gran minutaggio. Tra questi c’è Kristian Assllani. Il centrocampista albanese dovrebbe giocare dal primo minuto per far rifiatare i titolarissimi. Nella mediana, Assllani affronterà Cesare Casadei, un altro giovane talento in cerca di affermazione.

Casadei e Assllani: numeri a confronto

Cesare Casadei e Kristian Assllani sono giovani dal futuro brillante. Il primo, nel prossimo match, affronterà il suo passato essendo cresciuto nell’Inter. Il secondo si è acceso nell’Empoli e ha poi faticato a brillare nella squadra nerazzurra già piena di stelle luminose.

Casadei è arrivato a Torino durante la scorsa sessione di mercato invernale. Dal suo approdo alla corte di Vanoli, il numero 22 ha raccolto 12 presenze in maglia granata, arricchite da 1 gol e 1 assist. Nell’ultimo periodo il fuoco dell’ex Chelsea sembra essersi spento, con il giocatore reduce da alcune prestazioni opache. Tuttavia, gli addetti ai lavori e i tifosi sono consapevoli del talento del giovane granata. Dall’altra parte ci sarà Assllani. In questa stagione, il numero 21 nerazzurro ha raccolto 20 presenze, 1 gol e 2 assist. Il classe 2002 è stato ingabbiato dalla titolarità fissa del trio Barella-Mkhitaryan-Calhanoglu, ma si è sempre fatto trovare pronto nel momento del bisogno. Domenica, i due centrocampisti si troveranno vis a vis, in una sfida in cui entrambi potranno mettere in mostra il proprio talento.

Un ritorno al passato per Casadei

Sul prato dell’Olimpico Grande Torino, Cesare Casadei affronterà per la prima volta l’Inter da ex. Dal suo trasferimento al Chelsea nell’estate del 2022, il classe 2003 non è ancora sceso in campo contro la squadra in cui è cresciuto calcisticamente.

Cesare Casadei si è formato nelle giovanili nerazzurre. Nella stagione 2018/2019, il centrocampista ha esordito con l’under 17 interista, iniziando la trafila fino ad affermarsi nel campionato Primavera. Senza presenze in prima squadra, Casadei è stato ceduto dall’Inter al Chelsea 3 anni fa per oltre 14 milioni di euro.