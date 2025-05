Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista del match tra il Torino e la sua Inter: maxi turnover nerazzurro, Lautaro resta a Milano

L’Inter si prepara alla trasferta di Torino. Domenica 11 maggio, la formazione di Simone Inzaghi affronterà il Toro di Vanoli allo stadio Olimpico Grande Torino. Il match varrà moltissimo in ottica scudetto, con i nerazzurri che sono chiamati a vincere per restare in scia del Napoli capolista.

L’Inter è reduce dalla magica notte di Champions League. Lautaro e compagni hanno vinto 4-3 il ritorno delle semifinali di Champions contro il Barcellona e sono approdati alla finale della competizione, in scena sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Vista la stanchezza dei giocatori accumulata nel match precedente e con la finale già nel mirino, Inzaghi ha deciso di ribaltare l’undici titolare, schierando le seconde linee.

Da Carlos Augusto ad Assllani: le scelte di Inzaghi

Il Torino affronterà dunque una Inter rivisitata. Vanoli spera che l’euforia europea abbia distratto i nerazzurri, così da ottenere punti importanti davanti al pubblico granata. L’Inter che scenderà in campo contro il Toro è ancora un rebus. Inzaghi vuole far rifiatare i titolarissimi. Il dubbio inizia dalla porta, dove Sommer potrebbe lasciare il posto a Martinez. In difesa, del solito 11 titolare potrebbero esserci Alessandro Bastoni e Yann Bisseck. A completare il trio di difesa dovrebbe essere Stefan De Vrij. Certa l’assenza di Benjamin Pavard, out anche nello scorso match di Champions League.

I due terzini (che si alterneranno tra il ruolo difensivo e quello di spinta sulle fasce) dovrebbero essere Carlos Augusto e l’ex granata Matteo Darmian. A centrocampo fuori il trio Barella-Mkhitaryan-Calhanoglu per fare spazio a Zalewski (in un’inedita posizione di mezzala), Assllani e Zielinski. La coppia d’attacco potrebbe essere formata da Joaquin Correa e Mehdi Taremi. Out Lautaro Martinez per precauzione. A centrocampo assenti Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi, non al top della forma dopo la sfida infrasettimanale contro il Barcellona.

La probabile formazione dell’Inter

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Assllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi. A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Dimarco, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Pavard, Mkhitaryan, Frattesi, Lautaro Martinez