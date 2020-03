Coronavirus, l'iniziativa dei Bogianen Granata per assistere gli anziani - Toro.it

In un momento di emergenza e in cui il Governo invita a restare a casa, i Bogianen offrono di dare il loro aiuto a chiunque ne avesse bisogno

“Il gruppo Bogianen Granata in occasione dell’attuale emergenza sanitaria si rende disponibile gratuitamente e con i dovuti accorgimenti ad assistere le persone anziane in quanto più esposte e qualsiasi persona impossibilitata a compiere spostamenti”. Da qui parte il gruppo granata dei Bogianen, dalla solidarietà, dall’aiuto a chi ne ha bisogno in un momento di grossa emergenza in tutta Italia. Iniziativa lanciata sui social e che nello specifico riguarda i quartieri Madonna di Campagna, Borgo Vittoria, Cenisia, Cit Turin, San Donato, Pozzo Strada, Borgo San Paolo, Crocetta, San Salvario, Lingotto, Santa Rita di Torino e anche il comune di Settimo Torinese. Il gruppo si rende disponibile per fare la spesa, acquistare medicine e occuparsi di altre piccole commissioni.