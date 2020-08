Bologna-Torino: dove vederla in Tv e streaming - Toro.it

Bologna-Torino, in programma per il 2 agosto alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky, con eventuale streaming su Sky Go e Now TV

Bologna-Torino chiuderà la stagione dei due club, che hanno ottenuto risultati differenti nel corso del campionato. Dopo la sconfitta casalinga con la Roma per 3-2, i granata dovranno tentare di vincere almeno l’ultima. Il match è in programma per domenica 2 agosto alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara di Bologna e sarà trasmesso in esclusiva da Sky (sul canale Sky Sport, numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Lo streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV.

La Serie A su Sky e Dazn

Sette partite su dieci di ogni turno di campionato vanno in onda su Sky, le restanti tre sono invece quelle che secondo l’accordo per il triennio 2018-2021 sono appannaggio di Dazn, il servizio streaming che ormai da due stagioni trasmette una parte delle gare della massima serie dopo essersele aggiudicate.