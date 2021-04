I precedenti di Bologna-Torino / Su 63 sfide totali al Dall’Ara i rossoblù hanno vinto 34 volte. L‘ultima volta è finita in pareggio

Il Torino di Davide Nicola dopo l’ottima vittoria 3-1 contro la Roma si appresta ad affrontare il Bologna alla ricerca di punti salvezza e per dare continuità agli ultimi risultati positivi. Anche la squadra di Sinisa Mihajlovic arriva alla sfida contro i granata dopo essere riuscita a conquistare i 3 punti contro lo Spezia, con il match terminato 4-1 in favore dei padroni di casa. I precedenti degli incontri tra Bologna e Torino giocati in casa squadra rossoblù sono a favore della squadra di Mihajlovic. Infatti, su 63 sfide totali la squadra bolognese ha vinto ben 34 volte, contro le 12 dei granata. I pareggi sono stati 17. L’ultimo Bologna-Torino risale all’ultima giornata del campionato 19/20 e quella sfida terminò 1-1 con la rete di Svanberg per i bolognesi e quella di Zaza per i granata.

Bologna-Torino, il 5-2 del 2008 con Mihajlovic tecnico dei rossoblù

Uno dei precedenti in cui si sono visti più gol è quello che risale al 13 dicembre 2008, con il match che terminò 5-2. A guidare il Bologna anche in quell’occasione c’era Mihajlovic che poi ad aprile fu sostituito da Papadopulo mentre sulla panchina granata sedeva Novellino. Il primo gol arrivò dopo solo 7’ minuti di gioco grazie a un gol di Barone che portò in vantaggio la squadra ospite. Al 48’ pareggiò Volpi. L’autogol di Britos riportò in vantaggio i granata ma la tripletta di Di Vaio, con in mezzo un gol di Bertolacci, consegnò i tre punti ai rossoblù. A favorire la vittoria del Bologna fu anche l’espulsione di Pratali che lasciò i granata in 10 dal 78’ minuto. Quella per Mihajlovic fu la prima vittoria sulla panchina del Bologna dopo 5 pareggi e fu invece il primo dispiacere per Novellino che era ritornato alla guida dei granata proprio in quella settimana.

L’ultima vittoria dei granata nel 2016

L’ultimo incontro allo stadio Dall’Ara in cui i granata portarono a casa i 3 punti risale al 16 aprile 2016. Fu una delle ultime sfide di Ventura da allenatore del Toro che poi fu sostituito dall’attuale tecnico del Bologna. A guidare la squadra rossoblù in quel periodo c’era Donadoni che aveva sostituto Delio Rossi. Il Toro era in crisi e grazie a quella vittoria i granata trovarono la 3 vittoria consecutiva. Il match si decise al 93’ con un fallo in area da parte di Rossettini su Belotti. Il Gallo poi segnò su rigore portando i granata a conquistare i 3 punti. Ora toccherà a Nicola riportare i granata alla vittoria al Dall’Ara per allontanarsi sempre di più dalle zone basse della classifica.