Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 32a giornata del campionato di Serie A: nessuno squalificato tra le fila del Torino

La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice sportivo in seguito alla 32a giornata del campionato di Serie A. Nessuno squalificato tra le fila del Torino, che lunedì affronterà il Napoli, impegnato questa sera con la Lazio. Nkoulou è però entrato in diffida, avendo raggiunto la quarta sanzione. Nessun proveddimento per Manuele Cacicia, membro dello staff di Nicola, alla sua prima ammonizione. Di seguito tutte le decisioni del Giudice sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 32^ giornata

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Bonaventura (Fiorentina), Duricic (Sassuolo), Nainggolan (Cagliari), Radovanovic (Genoa), Sturaro (Hellas Verona).