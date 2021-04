Ricardo Rodriguez, finito ai margini dopo l’esonero di Giampaolo, contro il Bologna ha avuto un’occasione che non ha saputo sfruttare

Finire ai margini non è mai piacevole e lo sa bene Ricardo Rodriguez, pupillo di Giampaolo, ma che con Nicola si è trovato a dover fare i conti con la concorrenza in rosa. Alla fine hanno avuto la meglio i compagni di reparto, aiutati anche dall‘impiego del 3-5-2, modulo a lui piuttosto estraneo. Nonostante le divergenze tattiche, il tecnico granata, che ha più volte sottolineato l’importanza di tutti i componenti del gruppo squadra, ha voluto dare un’occasione allo svizzero proprio nel match contro il Bologna. Le aspettative non sono state raggiunte e quella di ieri potrebbe essersi davvero trasformata nell’ultima chance.

Rodriguez: l’agente si era lamentato del mancato utilizzo

Una prestazione piuttosto deludente quella di Rodriguez arrivata contro i rossoblù, che non ha lasciato spazio ai complimenti. Giustificato dal fatto di essere stato inserito da esterno di centrocampo e quindi fuori ruolo, il terzino del Toro non ha saputo incidere a dovere. Troppo poco per uno come lui, soprattutto dopo le critiche velate che il suo agente ha speso nei confronti di Davide Nicola, addossandogli tutte le colpe del caso, essendo “un allenatore meno esperto” e che “non apprezza lo stile di gioco e le qualità di Ricardo, che non capisce come sfruttarle al meglio“.

Toro, futuro lontano per Rodriguez e le chanche diminuiscono

Parole dure, che lasciano trapelare l’intenzione di lasciare Torino in estate. Intanto però, la fine del campionato si avvicina, e con essa anche le possibilità da sfruttare. Rodriguez ha bruciato l’ultima avuta e con una difesa così solida, sarà difficile rivederlo nelle retrovie. L’unica opzione è quella di adattarsi alle scelte della guida tecnica granata o restare a guardare i compagni dalla panchina, boicottando le poche occasioni di mettersi in luce che restano.