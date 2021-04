Il Torino potrà riscattare il cartellino di Mandragora nel 2022 a 9 milioni (più 1 di bonus) ma il suo valore adesso è già superiore.

Un centrocampista come Rolando Mandragora al Torino lo si aspettava da molto tempo. Ha importanti qualità tecniche, personalità, sa dirigere il gioco e sa anche far gol. Sono già tre le reti messe a segno da quando veste la maglia granata e l’ultima, quella del pareggio realizzata a Bologna, è stata una vera e propria perla: un destro di prima intenzione dal limite dell’area che si è infilato con grande potenza sotto l’incrocio dei pali alla destra di Skorupski.

Calciomercato Torino: Mandragora può essere riscattato a 9 milioni, ma a una condizione

A gennaio il Torino ha acquistato Mandragora dalla Juventus con una formula del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro (più 1 di bonus), pagabili in quattro esercizi, a patto che la società granata riesca a ottenere determinati obiettivi: primo fra tutti non retrocedere in serie B. In caso contrario l’obbligo si tramuterebbe in un diritto di riscatto e la cifra per l’acquisizione del cartellino salirebbe a 14 milioni di euro. Considerando il rendimento avuto dal numero 38 in questi mesi e guardando con ottimismo al futuro del Torino, immaginandolo quindi in serie A anche nelle prossime stagioni, quello di Mandragora si può definire già un buon affare. Basti pensare che il valore del cartellino del giocatore è ora già lievitato a cifre superiori anche quei 14 milioni di euro.

Nicola su Mandragora: “Può ancora migliorare”

Stando a quanto dichiarato da Davide Nicola in conferenza stampa, proprio alla vigilia della partita contro il Bologna, Mandragora è un giocatore con ancora ampi margini di miglioramento. Il tecnico granata lo conosce bene: è stato proprio Nicola, che lo aveva già allenato al Crotone e all’Udinese, a volerlo come rinforzo per il suo Torino (al pari di Antonio Sanabria) e se sostiene che il regista napoletano possa crescere ancora di più c’è da fidarsi.