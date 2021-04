Salvatore Sirigu è tornato negativo ed è pronto a riprendersi il suo posto tra i pali e restituire la sicurezza mancata con Milinkovic-Savic

La più lieta delle notizie per il Torino è finalmente arrivata. Salvatore Sirigu, pilastro della formazione granata ormai da quattro stagioni, è tornato negativo e potra quindi essere di nuovo a disposizione del club granata. La sua mancanza si è fatta sentire, complice anche qualche errore di troppo da parte del compagno di reparto Milinkovic-Savic. Ora però è tempo che l’estremo difensore granata torni tra i pali.

Toro, qualche errore di troppo per Milinkovic-Savic

Dopo il rientro dalle amichevoli con le Nazionali, il portieri granata è infatti risultato positivo al Covid, costringendo Nicola a correre ai ripari con il suo secondo Milinkovic-Savic, capace di mantenere la porta inviolata contro l’Udinese ma non contro Roma e Bologna. In particolare contro i rossoblù, si è reso autore di un errore costato caro, sul tiro di Barrow, lasciando che la sfera gli passasse tra le gambe pur non da distanza ravvicinata. Errore marchiano che ha acceso i riflettori sulla necessità di cominciare anche a pensare al dopo Sirigu: e anche sull’effettivo valore – se mai ci fosse bisogno di ricordarlo – dell’estremo difensore sardo.

Sirigu è pronto a tornare in campo per il tour de force finale

I granata ora più che mai hanno bisogno di quella sicurezza raggiunta solo con Sirigu in porta. Nonostante qualche alto e basso ad inizio stagione, l’estremo difensore del Toro si è fatto perdonare a corso d’opera ed è pronto a stupire ancora, soprattutto in vista di Euro2021. Con l’ok in seguito alla visita d’idoneità, potrà riprendersi il suo posto e guidare i compagni nel tour de force che vedrà il club protagonista per questo finale di stagione. A partire, lunedì alle 18.30, dalla partitissima contro il Napoli in programma al Grande Torino.