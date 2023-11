Il tecnico rossoblù e quello del Toro si sono affrontati in quattro occasioni e il bilancio è perfettamente equilibrato, 2 successi a testa

La sfida tra Bologna e Torino è sempre più vicina e aumenta l’attesa per questo match che si preannuncia molto combattuto. Da una parte gli emiliani, che stanno facendo bene, si trovano nelle zone alte della classifica, ma che sono reduci dalla sconfitta rimediata contro la Fiorentina. Dall’altra parte invece il Toro, che va a caccia di un altro risultato positivo dopo i successi ottenuti contro il Lecce, il Sassuolo e il pareggio arrivato contro il Monza. A rendere ancora più avvincente questa partita è il fatto che a sfidarsi saranno due tecnici, Thiago Motta e Ivan Juric, che nella loro carriera da giocatori sono anche stati compagni di squadra e dunque si conoscono molto bene. Quando i due ex compagni di squadra si sono affrontati dalle panchine hanno lasciato da parte il loro passato e il loro rapporto e la dimostrazione è che si sono sempre dati battaglia. Da allenatori il tecnico del Bologna e l’ex allenatore dell’Hellas Verona si sono incontrati quattro volte. In due occasioni ad aver avuto la meglio è stato Thiago Motta, mentre nelle altre due volte a vincere è stato l’attuale allenatore del Toro.

Il primo scontro tra i due tecnici risale al 2021

La prima volta che Thiago Motta eJuric si sono affrontati nelle vesti di allenatori è stato il 6 novembre 202, quando Juric era già al timone del Toro mentre l’ex compagno di squadra era il tecnico dello Spezia. Quella partita vinsero i liguri 1-0 grazie a un gol di Jacopo Sala. Il secondo confronto nell’aprile dell’anno dopo, dove i granata si imposero 2-1 sullo Spezia grazie a una doppietta di Sasa Lukic, mentre a segnare per gli aquilotti fu Manaj. Poi ci sono i precedenti della scorsa stagione con Juric sempre al Toro e Thiago Motta la Bologna. Al Dall’Ara la partita terminò 2-1 per i rossoblù. In gol andarono Lukic, Riccardo Orsolini e Stefan Posch. Infine, l’ultimo scontro tra i due tecnici risale allo scorso 6 marzo, quando i granata sconfissero il Bologna di Thiago Motta 1-0 con Yann Karamoh che decise la gara.

Domani sera la sfida numero 5 tra i due ex genoani

domani sera, nella sfida numero cinque, sarà sicuramente tutta un’altra storia. Nessuno dei due tecnici vorrà perdere. Entrambi gli allenatori sanno molto bene che riprendere il campionato dopo la sosta per le nazionali con un risultato positivo sarebbe davvero fondamentale. Quindi ci si può aspettare una partita avvincente che non escluderà colpi di scena.