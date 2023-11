Lunedì sera il Torino affronta il Bologna di Thiago Motta, Juric non ha molte scelte a centrocampo: tutte le possibili soluzioni

Dopo tre partite convincenti in Serie A, è arrivata la pausa dedicata alle Nazionali. Adesso l’obiettivo del Torino, è centrare il quarto risultato utile consecutivo. Farlo però non sarà semplice: l’avversario di turno è il Bologna di Thiago Motta. Bologna-Torino si gioca lunedì 27 novembre allo Stadio Renato Dall’Ara, alle ore 20:45, e chiude la 13^ giornata di Serie A. In mezzo al campo, per il Torino, manca Ricci e Juric non ha molte scelte. L’intoccabile al momento dovrebbe essere Ivan Ilic. Juric potrebbe optare, contro il Bologna, per un 3-5-2 (3-4-1-2 in fase offensiva) con Tameze, Vlasic e Ilic. Altrimenti potrebbero giocare, oltre a Vlasic, Ilic e Gineitis. I due mancini formerebbero così una coppia inedita, se c’è bisogno di Tameze in difesa. Occhio anche però a Linetty, appena recuperato, che scalpita.

La situazione in mezzo al campo

I centrocampisti in rosa del Toro sono: Ricci, Ilic, Tameze, Linetty e Gineitis. Di questi, il numero 28 è infortunato. Ricci è uscito dopo soli 9 minuti contro il Sassuolo e l’esito degli esami, non ha portato buone notizie. Anche Linetty si è fatto male, nella partita dopo, contro il Monza. Il polacco però ha già recuperato, come affermato da Juric in conferenza stampa. I centrocampisti disponibili sono quindi Ilic, Linetty, Gineitis e Tameze. C’è anche Vlasic, ma lui gioca più in avanti, non è un vero centrocampista. Chi gioca contro il Bologna? Tutto dipende da dove verrà collocato Adrien Tameze.

In difesa più scelte

In difesa invece, l’unico infortunato che starà fuori a lungo è Perr Schuurs. Buongiorno, Rodriguez e Zima sono disponibili. Djidji corre forte verso il rientro, mentre Sazonov ha avuto problemi al naso. Buongiorno e Rodriguez giocano e non si toccano. Sulla destra Juric può scegliere tra Zima, Tameze e Vojvoda. Molto dipende anche dalle caratteristiche dell’avversario. Il favorito a giocare in difesa è David Zima. Il numero 6 deve trovare continuità e soprattutto, c’è bisogno di Tameze in mezzo al campo.