Il georgiano si è sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali: giocherà con una maschera

L’infermeria del Torino continua a riempirsi. L’ultimo a fermarsi, in compagnia di N’Guessan, è stato Saba Sazonov. Il georgiano è finito sotto ai ferri per ridurre la frattura delle ossa nasali rimediata in una fase di gioco. L’operazione è perfettamente riuscita ed è stata eseguita dal Professor Libero Tubino alla presenza dello staff sanitario granata. Ora una breve fase di recupero, che durerà circa una settimana. Poi il difensore potrà tornare a disposizione di Ivan Juric, ma non senza una maschera protettiva. L’ex Dinamo Mosca la indosserà per le prossime partite, fino a quando la ferita non si sarà completamente rimarginata.

Il momento di Sazonov

Arrivato in granata in estate, con la nomea di giovane promessa, Sazonov ha faticato e non poco nei suoi primi mesi di Serie A. Il georgiano deve ancora abituarsi ai tatticismi del nostro campionato e non ha mai dato quel senso di sicurezza a cui hanno abituato Buongiorno e il lungodegente Schuurs. Ma il numero 15 ha molte giustificazioni dalla sua parte: Juric lo ha infatti buttato nella mischia in un momento di emergenza e contro un avversario non semplice da affrontare, la Lazio di Maurizio Sarri. Contro i biancocelesti si era infortunato il capitano e il croato è stato costretto a inserirlo a partita in corso.

Ai tempi il tecnico non aveva ancora adattato Tameze come centrale di difesa e ha deciso di far giocare il georgiano. Oggi avremmo probabilmente assistito all’ingresso di un centrocampista e all’adattamento del camerunense nel reparto arretrato. Fatto sta che Sazonov di tempo ne ha avuto poco e senza dubbio non è stato messo nelle migliori condizioni (non per colpa di Juric). Ma con il rientro di Buongiorno e l’imminente recupero di Djidji il georgiano avrà tempo per migliorare, con l’obbiettivo di diventare presto un titolare.