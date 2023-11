Ecco dove vedere Bologna-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 27 novembre alle ore 20:45

Dopo una pausa Nazionali che è sembrata più lunga del solito, torna in campo il Torino di Juric. Appuntamento a lunedì 27 novembre, alle ore 20:45, allo Stadio Dall’Ara di Bologna per Bologna-Torino. I granata, sono alla ricerca del quarto risultato utile di fila in campionato, ma non sarà una partita semplice. Il match sarà visibile su Sky e su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.