I precedenti di Bologna-Torino in Serie A: i granata nel corso della loro storia, hanno sempre faticato allo Stadio Renato Dall’Ara

La 13^ giornata di Serie A si chiude con la partita del Torino. Gli uomini di Juric giocheranno in trasferta: appuntamento alle ore 20:45 di lunedì 27 novembre, per Bologna-Torino allo Stadio Dall’Ara. Le due squadre si sono affrontate in Serie A già ben 131 volte. Nello specifico però, Bologna-Torino è stata giocata 66 volte nella massima serie. Il bilancio è in favore dei padroni di casa: per il Toro 12 vittorie, 19 pareggi e 35 sconfitte. 63 gol fatti e 105 gol subiti. La vittoria in terra emiliana manca dalla stagione 2015/2016. I granata in questo stadio, hanno sempre fatto fatica nel corso della loro storia. Lo scorso anni la partita è terminata 2-1 per il Bologna, mentre l’anno prima (il primo di Juric al Toro, stagione 2021/2022) finì 0-0.

L’ultimo precedente: una rimonta rossoblù

Nello scorso campionato, quella di Bologna è stata una trasferta amara per il Toro. La partita si era giocata domenica 6 novembre 2022 alle ore 12:30. Granata in vantaggio nel primo tempo, grazie al rigore trasformato da Sasa Lukic al 26′. Poi però, il Toro non gioca nel secondo tempo. Nella ripresa infatti il Bologna, già allenato da Thiago Motta, la ribalta con Orsolini (64′) e Posch (73′). Sconfitta in quel caso meritata per il Torino. Pellegri si fece male dopo 3 secondi dal fischio d’inizio.

L’ultima vittoria: Belotti decisivo

L’ultima vittoria a Bologna risale al 16 aprile 2016: Bologna-Torino 0-1. In panchina nei granata c’era Gian Piero Ventura, alla sua ultima stagione al Toro. A tempo scaduto, Andrea Belotti conquista un calcio di rigore (fallo di Rossettini) e lo realizza. Decimo centro stagionale per lui.

2008: una sconfitta umiliante

13 dicembre 2008: Bologna-Torino 5-2. Una sconfitta umiliante per il Torino. Per il Bologna tripletta di Marco Di Vaio e gol di Volpi e Bernacci. Per i granata in gol Baroni e Abate. Quella stagione, quella 2008/2009, culminò con la retrocessione in Serie B.