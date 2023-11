Alla trasmissione Far West di Rai 3, l’ex fidanzata di Seck ha mostrato i messaggi contenenti minacce che avrebbe inviato il calciatore

“Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me, se lo fai giuro che ti ammazzo. So che hai raccontato delle c***ate ma non mi interessa, io il tuo video non lo do a nessuno. Se continui ti giuro vedrai di cosa sono capace”. Un messaggio, questo, che sarebbe stato scritto da Demba Seck e inviato all’ex fidanzata Ilaria, la ragazza che lo aveva denunciato per dei video intimi che il calciatore avrebbe fatto di nascosto e poi inoltrato ad alcuni amici. Ad aggravare la posizione dell’attaccante del Torino ci sarebbero anche messaggi contenenti vere e proprie minacce, che Ilaria ha mostrato alle telecamere di Far West, il programma di Rai 3 condotto da Salvo Sottile. Nella puntata in onda lunedì 27 novembre verrà mostrata l’intervista integrale alla ragazza, che spiega anche i motivi per cui non ha immediatamente denunciato il calciatore ma la Rai, su propri canali social, ha già diffuso un estratto dell’intervista.