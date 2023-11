Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Koffi Djidji: ecco come sta e quando torna il difensore granata

In questo avvio di stagione, piuttosto movimentato sotto alcuni punti di vista, c’è stata anche tanta sfortuna. Per quanto riguarda la difesa, gli infortuni hanno costretto Juric a non avere mai la possibilità di scelta. Il difensore fuori da più tempo è Koffi Djidji. Quello del difensore francese è diventato un vero e proprio calvario, che adesso sembra essere giunto al termine. Il numero 26 granata, fedelissimo di Juric, migliora sempre di più e il suo ritorno in campo si avvicina. Nella testa del tecnico croato, è lui il titolare al fianco di Buongiorno (al centro) e Rodriguez (a sinistra). Schuurs ha finito la stagione e al suo posto in quel ruolo possono giocare Zima, Tameze, Sazonov e Vojvoda. Una volta che Djidji sarà al 100%, sarà difficile superarlo nelle gerarchie. Ma quando torna in campo Djidji?

Le parole di Juric e il ritorno in campo

Juric ha parlato ieri sera, in conferenza stampa e queste sono state le sue parole: “Non è ancora pronto, lo vedo sempre più sciolto, il dolore non sparisce subito, era capitato in passato a Lukic e Singo. Non per questa partita, ma man mano lo inseriremo. Se farà un passo in avanti la prossima settimana sarà importante”. Quindi il dolore, anche se non è sparito, sta finalmente passando. Dalla prossima partita potrà essere convocato, condizioni permettendo. Si tratta di un leader della squadra e questa non può che essere una buona notizia.

Le due operazioni e il lungo recupero

Djidji è stato molto sfortunato nel suo recupero. Nel finale di stagione scorso, è stato operato all’ernia inguinale. Dopodiché ha deciso di rimanere al Toro, prolungando di un altro anno il suo contratto. A Pinzolo però, è tornato ad avere problemi e così è arrivata la decisione di rifare l’operazione. Il recupero non era andato come previsto e i tempi, dopo la seconda operazione, si sono allungati ancora di più. Adesso il peggio è passato: Djidji è pronto per tornare più forte di prima.