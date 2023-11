Tornato dalla nazionale e reduce da buone prestazioni, Sanabria vuole mettersi in mostra anche contro il Bologna

Torna la Serie A e torna in campo il Torino. Dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Sassuolo e il pareggio di Monza i granata visitano il Bologna in una trasferta molto difficile, considerando come i rossoblù abbiano perso sin qui solamente in due occasioni. La squadra di Thiago Motta ha dimostrato molto cinismo in fase offensiva e soprattutto una grande coesione in difesa, motivo per cui l’allenatore croato dovrà fare affidamento in particolare ai suoi due attaccanti, entrambi alla ricerca del gol. Occhi puntati soprattutto su Sanabria, che rispetto a Zapata sta vivendo un migliore momento di forma non tanto dal punto di vista realizzativo quanto più per l’aiuto dato alla squadra. Dopo una prima fase di stagione in cui non è quasi mai riuscito a convincere sino in fondo e si è anche fermato per un infortunio, ora il paraguaiano sembra essersi ripreso quasi del tutto.

Il ritorno di Sanabria

Fino a poco tempo fa Tonny Sanabria sembrava poter rappresentare un caso dentro gli ambienti granata. L’attaccante, dopo l’arrivo di Zapata, più volte era partito dalla panchina, addirittura in alcune occasioni senza neppure entrare in campo. Juric in conferenza stampa lo aveva descritto come “diverso rispetto alla passata stagione“, stimolando qualcosa dentro il numero 9. Dopo poche settimane, quindi, la musica è cambiata. Sanabria è tornato al centro dell’attacco anche grazie al nuovo sistema di gioco a due punte, e i risultati del Torino ne hanno risentito e non poco. Con lui tornato titolare nelle ultime tre partite di campionato i granata non hanno più perso, migliorando anche in fase difensiva grazie agli aiuti da lui dati in difesa. Cambiamento che a quanto pare è stato avvertito anche dentro lo spogliatoio, con Juric che prima della sfida contro il Bologna lo ha definito “di nuovo felice e sorridente“. Al Dall’Ara, quindi, può essere lui il fulcro del gioco.