Joe Hart, portiere del Celtic che per una stagione ha indossato la maglia del Toro, ha parlato dell’esperienza in granata in un’intervista

Joe Hart è stato uno dei migliori portieri in circolazione negli scorsi anni. Esploso nel Manchester City, il grande numero 1 è poi approdato a Torino nella stagione 2016/2017, e seppur in prestito ha dato di sé un ottimo ricordo alla tifoseria. Un pezzo di cuore lo ha lasciato anche lui in granata, come evidenziato dalle sue parole alla vigilia della sfida di Champions League tra il suo Celtic e la Lazio, che lo vedrà di fatto tornare in Italia.

Le parole di Hart

Il portiere inglese ha parlato della propria esperienza nella penisola, elogiando non solo l’Italia ma anche la città di Torino: “Ho adorato l’Italia, ho amato la città di Torino e la squadra. Sono contento di essere andato lì. L’atmosfera era bella ed è stata una bellissima esperienza: è stata un’occasione per mettermi alla prova e divertirmi di nuovo a giocare a calcio. Ho giocato a Roma con il Torino anche se non è andata benissimo. Ci sono stato anche con il Manchester City e abbiamo ottenuto un buon risultato in Champions League. È stata una bella serata in uno stadio affascinante con molta storia”.