Bonazzoli non ha trovato spazio nel match contro il Genoa, così l’attaccante non ha potuto dare continuità alla prestazione di Bergamo

Questa è una stagione complicata per Federico Bonazzoli, ma come d’altronde lo è per tutto il Toro che, dopo il pareggio contro il Genoa 0-0 rimediato sabato pomeriggio, si trova ancora bloccato nella zona retrocessione con soli 17 punti. Nella partita contro la squadra rossoblù Bonazzoli non ha trovato spazio, dovendo così assistere alla partita dalla panchina. Nicola così non ha sfruttato la voglia e l’entusiasmo dell’attaccante maturate dopo la rete decisiva messa a segno contro l’Atalanta. Gol che ha decretato una rimonta clamorosa. Infatti, dopo che i granata si trovavano sotto 3-0, sono stati capaci di acciuffare il pareggio proprio grazie alla rete di Bonazzoli all’ 84’ minuto.

La difficile annata di Bonazzoli

Bonazzoli, nonostante l’importante rete messa a segno contro l’Atalanta, non è mai stato incisivo, nè sotto la gestione Giampaolo nè ora con Nicola alla guida tecnica del Toro. Il numero 26 del Torino infatti a gennaio sembrava sul piede di partenza prima destinazione Crotone, meta che non era gradita al giocatore, poi destinazione Parma. Trattativa in seguito sfumata perché i ducali non erano riusciti a liberare un posto per far spazio a Bonazzoli. Ora l’attaccante ex Sampdoria dovrà contendersi il posto con Verdi, Zaza e, quando risulterà negativo al Covid, anche con Sanabria.

Con l’ottavo gol in campionato Bonazzoli diventerebbe del Toro

Arrivato in prestito dalla Sampdoria la scorsa estate, ha messo a segno fin qui 3 reti in 519 minuti di gioco. La prima rete con la maglia granata l’ha realizzata in Coppa Italia contro la Virtus Entella, le altre due invece in campionato, una contro l’Udinese e l’altra contro l’Atalanta. L’obbligo di riscatto da parte del Torino scatterebbe in automatico se Bonazzoli dovesse arrivare a quota 8 reti, quindi dovrebbe segnare ancora 5 gol. Un obiettivo difficile da raggiungere per l’attaccante ex Sampdoria al netto di un impiego in campo con il contagocce.