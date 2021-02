Rincon è stato elogiato da Nicola dopo la partita contro il Genoa, il giocatore si è rivelato molto utile nel ruolo di mezzala

Rincon è stato sicuramente uno dei giocatori più impiegati dal Toro collezionando 24 presenze tra campionato e Coppa Italia. Dopo che, sotto la gestione Giampaolo, ha ricoperto un ruolo che non gli si addice, ovvero quello di regista, con Nicola è stato impiegato nel ruolo di mezzala – complice anche l’arrivo di Mandragora nell’ultimo calciomercato -, ottenendo risultati più proficui, tanto che dopo la partita contro il Genoa il tecnico lo ha elogiato.

Ottima prestazione da mezzala contro l’Atalanta

Nell’ultima partita contro il Genoa, Rincon non ha certo incantato, ma d’altronde è stato il Toro tutto a non brillare. L’88 ha comunque aiutato la squadra, cercando di dare dinamismo. Soprattutto nel primo tempo. Un piccolo ridimensionamento rispetto alla partita di Bergamo contro l’Atalanta, ma anche una conferma: da mezzala è più utile per la squadra. “Mi è piaciuta la sua interpretazione della partita”, ha dichiarato Nicola dopo il triplice fischio. L’allenatore di Vigone, nello spareggio salvezza contro il Cagliari di venerdì, ripartirà anche da lui.