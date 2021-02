Verdi nelle ultime due partite ha avuto due punizioni dal limite che potevano essere decisive ma ha sprecato entrambe le occasioni

Quando Simone Verdi è tornato al Torino, nell’estate del 2019, è stato immediatamente presentato come lo specialista dei calci di punizione che avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Adem Ljajic. “Verdi è sempre stato un mio pallino. Si muove bene tra le linee, usa sia il destro che il sinistro, in una partita ha fatto due gol su punizione, uno di destro e uno di sinistro” aveva ricordato il presidente Urbano Cairo presentandolo. “Era Bologna-Crotone” aggiunse il neo granata. Ma da quando l’attaccante ex Napoli è tornato all’ombra della Mole ha sempre avuto difficoltà a trovare la rete su calcio di punizione, anche nelle due ultime partite disputate dal Toro.

Le punizioni contro Atalanta e Genoa

Sia contro l’Atalanta che sabato contro il Genoa Verdi ha avuto due grandi occasioni su punizione, entrambe nei minuti di recupero: contro la Dea al 94’ e contro la squadra di Ballardini al 92’. In entrambe le partite però il numero 24 granata non le ha sfruttate. Contro l’Atalanta Verdi ha preso in pieno la barriera, il pallone poi è tornato sui piedi dell’attaccante granata che ha provato un tiro di potenza, bloccato da Gollini. Nell’ultima partita di campionato contro il Genoa, Verdi invece su punizione ha spedito alto il pallone sopra la traversa.

L’unico gol su punizione contro il Bologna

Verdi in questa stagione ha collezionato, tra Serie A e Coppa Italia, 20 presenze, trovando solo 3 volte la via del gol. Da quando è tornato al Torino l’unica rete segnata su punizione è stato nel match contro il Bologna ma, più che merito del calciatore granata, la rete arrivò per i grossi demeriti del portiere avversario, Da Costa, che con un goffo intervento spinse la punizione-cross del numero 24 alle proprie spalle. Quel gol portò in vantaggio i granata ma in seguito la squadra di Sinisa Mihajlovic, con una rete dell’ex Roberto Soriano trovò l’1-1 finale.