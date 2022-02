Grande prestazione di Brekalo contro la Juventus. Autore dell’assist per Belotti, il croato avvicina il riscatto

Il Toro dei Balcani ha colpito ancora, aggiungendo la Juve alla lista delle avversarie gestite nel migliore dei modi. Se a metterci la firma ci ha pensato Belotti, il lavoro di fino lo ha fatto Brekalo, tra i migliori in campo del fronte granata. Il croato, tornato nella sua posizione originaria a sinistra, ha reso a dovere facendo penare la difesa bianconera. Imprevedibilità e versatilità hanno sempre caratterizzato il suo gioco, molto funzionale al modus operandi di Ivan Juric.

Brekalo provvidenziale contro la Juve: dall’assist per Belotti al tacco per Mandragora

Quella di Brekalo è perciò stata una partita di sostanza. Un assist cercato con caparbietà ed arrivato grazie al cross sulla linea di fondo, filtrato fino al Gallo, ha dato un grande contributo al pareggio. Non è però l’unico colpo da maestro inscenato dal croato. Con la sua velocità ed i cambi di gioco ha ubriacato gli avversari e la ciliegina sulla torta è stato il tacco per Mandragora che ha fatto sfiorare il raddoppio al Toro.

Toro, riscatto del croato dal Wolfsburg sempre più vicino

Oltre ad essere il miglior marcatore della formazione di Juric, Brekalo è anche un buon dispensatore di assist. Difficile quindi privarsene e lo sa bene la dirigenza, sempre più propensa al riscatto. 11 milioni sono tanti, ma non troppi se il livello è così alto. Perderlo proprio ora che ha raggiunto la giusta intesa con i compagni e il tecnico sarebbe un peccato. Si lavora quindi per trovare un accordo con il Wolfsburg e trattenerlo sotto la Mole ancora per un po’.