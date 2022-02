Un nuovo Torino è possibile: senza Praet, nel derby Juric scopre Pobega e ritrova Belotti. C’è del lavoro da fare, ma le premesse…

Ha ritrovato lo spirito dei giorni migliori, nel derby, ma il Torino di Juric ha anche scoperto nella stracittadina alcune soluzioni nuove, su cui lavorare ancora nelle prossime settimane. Tommaso Pobega non sarà stato appariscente come Josip Brekalo, ma ha dimostrato che nel ruolo che è stato a lungo di Praet – ora infortunato – può dire la sua senza sfigurare. E anzi, dà alla squadra alternative utili per orchestrare gli attacchi.

Pobega è una soluzione in più

Lo ha spiegato proprio Juric, dopo il derby: “Pobega ha fatto bene sulla trequarti. Volevo che attaccassimo di più a sinistra e chiudere il cross: lui su questo è fantastico”. Insomma, il sovraccarico sul lato di Brekalo e Vojvoda può diventare una strategia: da lì si mette il pallone in area e in mezzo ci sarà una testa (efficace) in più. Pobega può reinventarsi in quel ruolo dopo aver perso il posto in mezzo, laddove Mandragora – che però sarà squalificato per il Cagliari – e Lukic sono intoccabili. Tornerà al Milan a fine stagione, ma sarebbe un peccato sprecarne la verve per chiudere al meglio quella in corso.

E il Torino ritrova anche i gol di Belotti

A questa novità tattica si aggiunge – ovviamente – il ritorno di Andrea Belotti, che è tornato dall’infortunio con la voglia di spaccare il mondo. Dopo aver deciso il derby, giocato da titolare, il Gallo si è definitivamente ripreso il Toro. In attesa di capire se a giugno ci sarà, o meno, la separazione, il 9 di Calcinate sarà una risorsa cruciale per il finale di campionato. In un attacco rinnovato, su cui Juric lavorerà al Filadelfia.