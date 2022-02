Il duello più atteso del derby si è tinto di granata: Bremer, come già accaduto contro la Fiorentina, ha annullato Vlahovic

Chi ha visto Dusan Vlahovic, che ieri avrebbe dovuto essere tra i protagonisti del duecentoquattresimo derby della Mole. Blasonato ed elogiato, contro i granata è rimasto in ombra per novanta minuti. Pochi guizzi e tanto buio per lui, tanto che Allegri lo ha sostituito al 74′. C’è però un responsabile chiaro a tutti per la situazione vissuta dal serbo e porta il nome di Gleison Bremer. Il brasiliano è infatti l’incubo peggiore del rivale bianconero, già annullato al “Grande Torino” quando ancora indossava la casacca viola.

Derby, Vlahovic “appannato” grazie alla marcatura stretta del brasiliano

Marcatura stretta, anticipi continui ed un’infinità di recuperi: così il difensore granata ha trovato la chiave per rendere mansueto Vlahovic, tra i più pericolosi della Juve nell’ultimo periodo. Lo ha annullato, con buona pace dei 70 milioni pagati dai bianconeri per ottenere il possesso a titolo definitivo del suo cartellino dalla Fiorentina. C’è ancora tanto da fare quindi per il giovane attaccante, definito come “appannato” dal suo tecnico.

Bremer, quanti elogi da Juric: è lui il fiore all’occhiello di questo Toro

Non è però la prima volta che si verifica questa situazione. Il duello è stato reso a senso unico dalla capacità di lettura di Bremer già contro la Fiorentina. Anche in quell’occasione, la sfida tra il serbo ed il brasiliano era tra le più attese e l’epilogo è stato il medesimo. Il brasiliano ha quindi colpito ancora, ricevendo nuovamente tanti elogi, soprattutto da Juric: “Ha grande umiltà, è un ragazzo stupendo e non molla mai. Dà sicurezza“. Resta il fiore all’occhiello della sua difesa e dell’intero Torino.