Con il derby, sono ora cinque le partite consecutive in cui Milinkovic-Savic concede occasioni e gol agli avversari

Si dice che per fare una prova servano tre indizi, in questo caso siamo però arrivati addirittura a cinque: un numero sufficiente per poter affermare che al Toro ci sia un problema portiere. Cinque come le partite consecutive in cui Milinkovic-Savic si rende protagonista di errori e incertezze che il Torino paga poi a caro prezzo. Non è un caso che l’unica partita del 2022 in cui la squadra di Juric è riuscita a mantenere la porta inviolata sia stata quella contro la Fiorentina, quando tra i pali c’era Gemello. Poi è arrivato il rinvio sbagliato con la Sampdoria che portato al gol di Gabbiadini, il pallone perso dalle mani poco dopo e salvato sulla linea da Rodriguez, l’uscita a metà contro il Sassuolo, gli errori sui due gol con l’Udinese e altre due uscite solo abbozzate, seguite da due mancate coperture sul primo palo, che hanno favorito i gol di Venezia e Juventus.

Milinkovic-Savic: quante lacune sulle uscite

La lezione su quello che Milinkovic-Savic avrebbe dovuto fare sull’angolo di Cuadrado, ma anche in almeno altre due occasioni nel corso del secondo tempo, è arrivata dall’altra campo da Szczesny che, senza pensarci due volte, è andato a prendere tutti i palloni alti che sono arrivati nell’area di rigore juventina. Eppure le doti fisiche all’estremo difensore serbo non mancano: è altro più di 2 metri (è il più alto della serie A) ma sulle uscite aeree ha parecchie lacune. Se il pallone è crossato sul secondo palo, per il Torino è sempre un pericolo.

Torino: i tifosi invocano Gemello

Nel girone di andata Milinkovic-Savic era stato una delle sorprese in positivo del Torino: era stato sì ben protetto dalla difesa, ma aveva saputo anche mettersi in luce con buoni interventi e dando sicurezza al reparto. Sicurezza che sembra aver ora smarrito, partita dopo partita, e il richiamo di Bremer al portiere nel secondo tempo, dopo l’ennesima non uscita su un traversone, fotografa al meglio il momento del numero 32 granata. Mentre il fronte di tifosi che darebbe fiducia a Gemello diventa sempre più ampio, anche Juric ora dovrà riflettere sulla questione portiere e decidere se dare ancora fiducia a Milinkovic-Savic.