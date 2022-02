Il tecnico croato in passato è riuscito a mettere in difficoltà la Juve riuscendo a battere i bianconeri due volte

Il Torino, in un periodo particolarmente negativo, è pronto ad affrontare la Juve che arriva al derby della Mole dopo il pareggio agguantato nei minuti finali contro l’Atalanta, grazie alla rete di Danilo. I granata faranno di tutto per provare a risollevarsi dopo le sconfitte rimediate contro Udinese e Venezia. Ivan Juric sa come si mette in difficoltà Juve. Lo ha già dimostrato, sia quando allenava il Genoa che quando sedeva sulla panchina dell’Hellas Verona. I bianconeri in diverse occasioni hanno sofferto il gioco aggressivo di Juric che contro la Juve in 9 partite ha rimediato 2 vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Il tecnico croato andrà alla ricerca del suo terzo successo contro i bianconeri. Lo farà allo Stadium, lì dove il Toro non è mai riuscito a vincere. Per questo un’altra vittoria contro la Juve non solo sarebbe importante per rialzare la testa ma avrebbe un sapore molto speciale, o meglio, unico.

Juric: contro la Juve una vittoria con il Genoa e una con il Verona

Il primo incontro di Juric contro la Juve, quando guidava il Genoa, risale alla stagione 2016/17 quando i rossoblù si imposero sui bianconeri 3-1 con la doppietta di Simone. Un’autorete di Alex Sandro e il gol inutile di Pjanic che non è riuscito a riaprire la partita. Nella partita di ritorno ad avere la meglio fu la Juve, con i bianconeri che vinsero 4-0. Una sconfitta molto amara da digerire. La seconda vittoria di Juric sulla Juve invece è arrivata l’8 febbraio 2020, con il tecnico croato sulla panchina dell’Hellas Verona. Dopo aver perso 2-1 all’andata, i veronesi vinsero 2-1 con la rete di Ronaldo a sbloccare il match e poi le reti di Borini e Pazzini a ribaltare il risultato e regalare una gioia a Juric. Il Toro vorrà anche vendicare il derby d’andata, perso con la beffa arrivata nei minuti finali con la rete di Locatelli a regalare la vittoria alla Juve. Sicuramente Juric farà di tutto per regalare un bel derby ai tifosi del Toro.