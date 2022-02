Le riflessioni di Ivan Juric sull’ambiente del Torino, da ricostruire: “Giusta l’ambizione, ma due passi falsi non fanno finire tutto”

“Questa fretta, l’ambizione che il Torino torni subito una grande squadra, è anche giusta. Ma è normale che il percorso non sia lineare: che parti, vai un po’ su, poi un po’ giù. Cioè, ci vuole un po’ più di normalità”. Meno fretta, più normalità. Riflettendo sul mondo che gravita attorno al Torino, Ivan Juric ha sottolineato questo concetto non criticando l’ambiente ma portando il suo punto di vista. Normalità: parlarne prima di una partita come il derby, che fa della straordinarietà il suo tratto distintivo (anche solo per retorica), già dice molto del comunicatore Juric, il quale prima del Venezia glissava sulla domanda riguardante i tifosi (“in queste cose non voglio entrare”), mentre prima del derby l’ha raccolta, restituendo qualche stoccata e un invito indiretto, senza appelli di popolo.

“C’è un grande tifo, ma lo stadio vuoto”

Il tecnico ha spiegato quelle che, secondo lui, sono le anomalie dell’ambiente granata. Una, innanzitutto: la percezione che vi sia un grande tifo e una grande attenzione mediatica attorno alla squadra, ma che poi lo stadio sia regolarmente semivuoto. “C’è un grande tifo, ma lo stadio vuoto. C’è tanta attenzione sulla stampa, percepisci la grandezza della storia, d’altra parte quando fai le partite c’è poca gente”.

Juric sull’ambiente: le sue riflessioni

E poi la seconda, la mancanza di un equilibrio nel giudizio. Pesano, su questo punto, i due anni disastrosi vissuti dal Toro, ancora mal digeriti dalla piazza. Juric, che in sei mesi ha dato comunque ai granata una dimensione diversa – da squadra in lotta per salvarsi ora il Toro è saldamente a metà classifica – ha però chiesto pazienza, seppur implicitamente: “Sento che potrebbe esplodere tutto in senso positivo ma che basta molto poco perché diventi di nuovo tutto critica e tutto negativo. L’obiettivo mia personale e della società è che andiamo su alla grande, ma non è che se facciamo due passetti indietro è tutto finito. Per andare su ci vogliono tempo e coraggio“. Pazienza, in una parola, al di là di una partita – il derby – che invece si prospetta fisica e frenetica.