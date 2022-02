Sanabria sa che Belotti proverà fino all’ultimo a cercare di guadagnarsi una maglia da titolare per il derby della Mole

Nel derby della Mole il Toro scenderà in campo con il coltello tra i denti, alla ricerca di un riscatto dopo le deludenti prestazioni rimediate contro Udinese e Venezia che sono combaciate con due sconfitte. Anche Andrea Belotti vorrà dare una mano ai granata a rialzare la testa e Antonio Sanabria, che rimane il favorito per scendere in campo dal primo minuto contro la Juve, lo sa e sa che molto probabilmente lo aspetterà un derby in staffetta con il Gallo. I due si contenderanno il posto da titolare fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio di una partita sicuramente dal sapore speciale, che il Toro non potrà assolutamente sbagliare. Belotti certamente, se chiamato in causa nella partita contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri, scenderebbe in campo con il dente avvelenato dopo il gol annullato contro il Venezia. Dalla sua ha un’ottima prestazione rimediata contro i lagunari, e questo lo motiverà a fare sempre meglio. Sanabria, apparso stanco per i tanti impegni ravvicinati con il Toro e il Paraguay, vorrà tornare a gonfiare la rete. Tra i due la battaglia è aperta.

Sia Sanabria che Belotti sanno come fare male alla Juve

Un dato che sicuramente farà molto piacere a Ivan Juric è che sia Sanabria che Belotti sanno come si segna alla Juve con addosso la maglia del Toro. Il numero 9 granata, in 13 derby della Mole giocati, ha segnato 3 volte ai bianconeri. Invece Sanabria, che di stracittadine contro la Juve ne ha giocate solo 3, è riuscito a segnare 2 gol ai bianconeri. Entrambi nel derby del 3 aprile 2021 finito 2-2, dove i granata allora guidati da Davide Nicola conquistarono un punto fondamentale per la corsa verso la salvezza. Grande merito di quel punto guadagnato lo si deve all’attaccante paraguaiano, che rimediò una buona prestazione. Molto deludente fu invece la partita di Sanabria nel derby d’andata. Una prestazione che sicuramente non andrà più ripetuta. Chiunque scenderà in campo, Juric si aspetta sicuramente un’ottima prestazione anche per cercare di regalare una grande, grandissima soddisfazione ai tifosi del Toro.