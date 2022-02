Per il Torino è particolarmente negativo il bilancio dei precedenti allo Stadium, i granata non sono mai riusciti a strappare i 3 punti

L’atteso derby tra Juve e Toro si avvicina sempre di più e sia i bianconeri, sia i granata stanno cercando di preparare nel migliore dei modi questo importante match. Una partita che, analizzando i precedenti tra le due squadre allo Stadium, sicuramente è più orientata verso un successo per la Juve. Infatti, da quando è nato il nuovo stadio dei bianconeri, nel 2011, i granata hanno sempre faticato molto nel derby e non sono mai riusciti a portare a casa una vittoria. Per i granata il bilancio allo Stadium è di 7 sconfitte e due soli pareggi su 9 partite disputate. Un bottino molto magro, ma a far ben sperare il Toro è Ivan Juric che in passato, nelle esperienze sulle panchine di Genoa ed Hellas Verona, ha già battuto la Juve. La prima volta il 27 novembre 2016, con il Genoa che sconfisse i bianconeri 3-1. La seconda invece risale all’8 febbraio 2020, quando il Verona del tecnico croato vinse 2-1 contro la Juve. Il Toro dunque si aggrapperà al suo allenatore per cercare di portare a casa la sua prima vittoria allo Stadium.

Juventus-Torino: i precedenti nel nuovo stadio dei bianconeri

Il primo derby della Mole che si è disputato allo Stadium risale all’1 dicembre 2012. In quell’occasione i bianconeri si imposero sul Toro vincendo 3-0, ma quella stracittadina è ricordata dai tifosi del Toro per l’intervento di Glik su Giaccherini che costò il cartellino rosso al difensore polacco, poi diventato un simbolo per il popolo granata. Un altro derby che i granata ricorderanno molto bene è quello che si disputò il 30 novembre 2014, con il primo gol da parte dei granata segnato allo Stadium. Rete che portava la firma di Bruno Peres, ma quel derby fu molto amaro per i granata che persero 2-1 con i bianconeri che trovarono il gol della vittoria grazie a Pirlo che segnò al 93’. I due pareggi per i granata risalgono uno al maggio 2017, con i granata di Mihajlovic che pareggiarono 1-1 con le reti di Ljajic da una parte e Higuain dall’altra, il secondo al 3 maggio 2019, giorno prima dell’anniversario della tragedia di Superga, con la partita che terminò anche in quell’occasione 1-1 con i gol di Lukic e Ronaldo. Per i granata però la vittoria manca ancora.